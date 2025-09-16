Последнее предупреждение Кадырова: Пугачева довела до бешенства главу Чечни
Певица Алла Пугачева получила последнее предупреждение после ее скандального интервью. Как сообщает «Царьград», глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на попытку Примадонны реабилитировать террориста Джохара Дудаева и строго на это отреагировал.
«Жалкое пустословие»
Напомним, что Дудаев служил в советской армии, а в 1989 году даже получил звание генерал-майора авиации. С 1990 по 1996 годы он возглавил сепаратистское движение в Чечне и стал первым президентом самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия* (запрещенная в России террористическая организация)
Кадыров заявил, что враги российского народа и предатели, вроде Пугачевой, не должны бестолково размышлять «по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа». Он охарактеризовал слова певицы как «жалкое пустословие» человека, который не разбирается в теме. Глава Чечни призвал ее оставить размышления глубоко в себе и не провоцировать чеченцев.
«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что схожие с Пугачевой предатели начали войну в Чечне, заработали на ней миллиарды, а после сбежали за границу.
Внук Пугачевой — «племянник» Кадырова
Кадыров и раньше не был ярым поклонником Примадонны, однако точно относился к ней с уважением. В 2014 году он посодействовал устройству внука Дени Байсарова в кадетский корпус в селе Центророй. Молодой человек — сын артистки Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Глава республики заявлял об этом в соцсетях, даже называя юношу своим племянником, а кадет пообещал «дяде» хорошо учиться.
«Мы с Русланом Байсаровым настоящие друзья, мы БРАТЬЯ и, поэтому я хочу, чтобы его сын стал преданным своему Отечеству и народу патриотом России!» — писал Кадыров.
Путина попросили лишить Пугачеву звания народной артистки
Кто еще раскритиковал Пугачеву?
На слова Пугачевой отреагировал и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. В видеообращении он отнес певицу и ее семью к людям, которые сбежали из РФ после начала спецоперации с расчетом на то, что она не выстоит в конфликте.
«Но, как оказалось, корабль не только не тонет, а наоборот — набирает обороты. Экономика сегодня растет параллельно с тем, что эффективно достигаются цели и задачи в зоне СВО», — заявил Дудаев.
Также он напомнил Пугачевой о цене, которую пришлось заплатить жителям Чечни за авантюры Дудаева — из-за его действий в регионе погибли почти 300 тысяч человек. Помощник Кадырова считает, что своими заявлениями артистка оскорбила память всех погибших.
Отреагировал на произошедшее и командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов. По его мнению, у Пугачевой произошел какой-то кризис, который заставил ее чувствовать себя ближе к террористам. Или же, она всегда была такой.
«Конечно, мне бы не хотелось, чтобы она была с такими деформированными понятиями. Все-таки это женщина, песни которой слушали все, даже я», — заявил Алаудинов.
Тем временем в московские суды стали поступать иски к артистке. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев решил, что Пугачева позволила себе «порочить честь» и сомневаться в решениях Верховного главнокомандующего России. По его мнению, исполнительница должна выплатить за это 1,5 млрд рублей.
*запрещенная в России террористическая организация