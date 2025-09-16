Песня Верки Сердючки вызвала скандал в российском селе

В селе Красный Чикой в Забайкалье разразился скандал из-за песни украинского шоумена Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

© Passion.ru

Инцидент произошел 14 сентября на избирательном участке. Экс-глава села Красный Чикой Александр Давыдов услышал знакомые напевы и позвонил в ФСБ, так как песня Сердючки, по его мнению, прозвучала «во славу Украины».

«Я считаю, что вероятность идеологической диверсии исключать нельзя. Может, это нам кто-то подстроил. Чтобы пришел человек и устроил разгром или еще что-нибудь. Это люди возмутились, не я», - сказал Давыдов в комментарии Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Село Красный Чикой находится в 250 километрах от Улан-Удэ. В населенном пункте проживают 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что выступающему в образе Верки Сердючки шоумену Андрею Данилко хотят объявить бойкот на Украине из-за песен на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник считает, что исполнитель хита «Все будет хорошо» стал очередной «боксерской грушей».