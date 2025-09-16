На Монеточку* могут завести новое уголовное дело

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) может столкнуться с новым уголовным делом, если будет доказано, что она перечисляла деньги на поддержку Украины. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин изданию NEWS.ru.

Собеседник заявил, что речь может идти о возбуждении дела за содействие террористической деятельности. Певице могут присвоить статус террориста и экстремиста, утверждает Бенхин. Однако, как указал он, сначала необходимо доказать, что Монеточка* действительно перечисляла деньги на поддержку Украины и закупку оружия.

«Заочное осуждение может быть вынесено даже в ее отсутствие на территории России. Если же она будет экстрадирована в РФ, заочный приговор превратится в реальное наказание», — отметил Бенхин.

Ранее сообщалось, что Монеточке* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за ее публичных высказываний, которые были расценены как антироссийские. Сейчас ее гастрольная деятельность ограничивается странами Шенгенской зоны, так как запрет на въезд распространяется на государства, куда россияне могут попасть без визы.

