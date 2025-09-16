Алла Пугачева дала большое интервью иноагенту Екатерине Гордеевой. Примадонна рассказала, почему покинула Россию, откровенничала о своих мужьях и поделилась планами на будущее. Многих возмутили слова артистки, особенно то, как легко она заявила, что трижды выходила замуж по расчету.

Третий по счету бывший муж Аллы Борисовны, концертный директор Евгений Болдин, тоже не смог пройти мимо скандального интервью. Однако он не стал критиковать Примадонну. Напротив, мужчина вступился за бывшую жену. Болдин считает, что певица не сказала "ни одного неправильного слова".

"Она сказала правду. Я все это знал и так... Ни одного неправильного слова, ни одной неправильной темы. Все четко. Как было, так и есть — ведь я участник всего этого жизненного процесса", — разоткровенничался концертный директор с Telegram-каналом Daily Storm.

А критиков Пугачевой Болдин разнес в пух и прах, мол, они просто не слушали, что говорила Алла Борисовна.

"Кто критикует и обвиняет в неискренности — это слабые духом люди. И стоит ли обращать внимание! Это было, есть и будет — но все проходит", — отметил Болдин.

Напомним, Алла Пугачева рассказала, что только два раза выходила замуж по-настоящему — за Миколаса Орбакаса и иноагента Максима Галкина. А браки с Евгением Болдиным, Александром Стефановичем и Филиппом Киркоровым, по словам Примадонны, были фиктивными, мол, она просто помогала друзьям.