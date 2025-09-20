Больше никакого порно: что стало с Сашей Грей

В конце нулевых американка Марина Энн Хэнцис буквально взорвала индустрию фильмов для взрослых. 18-летняя девушка с почти полным отсутствием табу быстро вознеслась на вершину ХХХ-Олимпа. Как это было принято среди актеров нескоромного кино, Марина взяла себе сценический псевдоним Саша Грей. Именно с этим именем она покорит весь мир, чтобы на пике карьеры ошарашить миллионы поклонников неожиданным поступком.

Марина Хэнцис родилась 14 марта 1988 года в семье домохозяйки и механика. Вскоре ее родители развелись, а мать начала встречаться с другим мужчиной, с которым девочка постоянно конфликтовала. После одной из таких ссор Марина всерьез хотела уйти из дома. Чтобы положить конец конфликтам и вернуть в семью мир, ее мать приняла решение расстаться с бойфрендом и вернуться в Сакраменто.

В школе будущая Саша Грей увлеклась курсами актерского мастерства. У нее появилась навязчивая идея после выпуска уехать в Лос-Анджелес покорять Голливуд. Правда, когда Марина очутилась в столице американского кинематографа, она решила не связываться с обычным кино, где ей бы пришлось столкнуться с огромной конкуренцией, а выбрала более экстремальную индустрию, которая переживала эпоху настоящего расцвета благодаря доступному интернету.

В 2006 году вышел первый фильм с участием Саши Грей. А еще через два месяца ее актерское портфолио насчитывало 33 картины. Саша была настолько предана делу, что ежегодно брала самые престижные награды взрослого кино.

В 2011 году в возрасте 23 лет она решила кардинально изменить жизнь и закончила карьеру порноактрисы. Вместо этого Грей решила вернуться к своей мечте и покорить Голливуд. Увы, но серьезные продюсеры и режиссеры не хотели снимать ее в своих картинах. Несмотря на репутацию, Саше все же удалось получить несколько второстепенных ролей и все.

После отставки и провала в кино Грей решила сосредоточиться на музыке. Звезда довольно часто и успешно выступает в качестве диджея на фестивалях по всему миру.

Другой страстью Саши стало блогерство. Бывшая актриса завела аккаунт на Twitch и стала стримить такие игры, как League of Legends, Assassin’s Creed и The Witcher 3. Также она лично ведет страницы во всех популярных социальных сетях, где делится кадрами из жизни. Саша много путешествует, любит вкусно поесть и активно общается с поклонниками. Несмотря на то, что Грей почти не выкладывает провокационных фотографий, число ее подписчиков уже превысило отметку 2 миллиона.

