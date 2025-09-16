Полина Диброва рассказала о начале романа с Товстиком

Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва дала интервью Лауре Джугелии. 36-летняя Полина Диброва открыто рассказала о том, как начался ее роман с миллиардером Романом Товстиком.

Когда в СМИ появились слухи об отношениях супруги Диброва с бизнесменом, многие не поверили в это. Оказалось, что семьи дружили, а Полина была крестной одного из детей Романа. Елена Товстик в интервью Малахову заявила, что бывшая подруга разлучила их с мужем и давно была в него влюблена. Полина дала интервью, чтобы открыто рассказать историю.

По словам женщины, их отношения с Романом начались в этом году, но симпатия между ними была давно.

«Мы встретились в начале года. Симпатия же не в секунду рождается… Были какие-то моменты. Так получилось. Я не помню даже. Как-то встретились. У меня с мужем ровно так же было. Встретились, увиделись, и что-то щёлкнуло. Так и здесь произошло. Были ли мы интересны друг другу прежде? Да. Но просто никто никогда не мог себе ничего позволить», — поделилась она.

Супруга Диброва призналась, что решила открыто рассказать обо всем мужу. Это случилось, когда они в марте поехали семьей на Сейшелы.

«Когда я почувствовала, что человек мне действительно очень интересен, и человек сильно задел мое сердце, я поняла, что вот он финал… Мы (с Дмитрием и детьми) отправились на Сейшелы в путешествие вместе, и я понимала там, что ничего не могу сделать. Я ему тогда сказала, что я влюбилась, но он не поверил. Я не хотела его обманывать», — рассказала гостья интервью.

По словам Полины, муж сначала не поверил и даже подумал, что она «сошла с ума». Они обсуждали эту ситуацию несколько месяцев.

Полина Диброва сообщила, что отпустила прошлое после скандала

Она отметила, что пока не строит четких планов на будущее с новым мужчиной.

«Мы (с Романом) договорились, что нужно решить все внутренние вопросы семейные, и после этого — я просто уже не знаю, как это будет дальше и возможно ли это вообще… Если мы все это пройдем с честью и достоинством, то мы построим свою жизнь», — добавила экс-жена Дмитрия Диброва.

