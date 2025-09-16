Семенович решила организовать скромную свадьбу в следующем году

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович собирается выйти замуж за предпринимателя Дениса Шреера в следующем году. О том, как пара хочет провести свадьбу, сообщает Пятый канал.

Известно, что Семенович решила организовать скромную, но веселую церемонию в кругу близких друзей и коллег. Жених певицы признался, что еще не выбрал кольцо.

«Но у меня есть в голове идейка», — отметил он.

Сейчас пара ждет, когда завершится бракоразводный процесс Шреера в Германии — еще до встречи с Семенович он был женат и воспитывал сына.

«Кто в Европе жил, особенно в Германии, знает, что это достаточно долгий процесс. В Германии немцы для спасения демографии не дают сразу развестись. Сначала надо прожить определенное время отдельно, потом подать и так далее», — объяснил бизнесмен.

Ранее Семенович похвасталась дорогим ремонтом, который провела в своей московской квартире. Она переехала туда из загородного дома вместе с женихом, так как ей неудобно добираться на работу по пробкам.