Эрнст назвал главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Музыкальный конкурс «Интервидение» в отличие от «Евровидения» не навязывает нетрадиционные ценности, а призван показать творческое многообразие участников.

Об этом рассказал News.ru генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Мы видели, что «Евровидение» стало в последнее время во многом инструментом навязывания нетрадиционных ценностей. «Интервидение» не ставит целью навязывание, наша задача показать музыкальное творчество всех стран-участников», — пояснил Эрнст.

Напомним, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Свое участие в нем подтвердила 21 страна. Денежный приз за первое место составит 30 миллионов рублей. Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов (Shaman). Послами «Интервидения» также стали российские исполнители Пелагея, Дима Билан, Клава Кока и группа Ay Yola.

В Совфеде заявили, что конкурс «станет визитной карточкой России на долгие годы». Его главная цель — культурный обмен и укрепление дружеских связей между странами.