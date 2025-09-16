Ольга Орлова назвала сумму, которой ей хватит, чтобы не работать

47-летняя Ольга Орлова призналась, что никогда не выбрала бы в партнеры мужчину, который не сможет финансово обеспечить семью. Звезда назвала сумму, которая ей необходима ежемесячно, чтобы закрыть все свои потребности.

© Global look

В свежем выпуске шоу «Да-да. Нет-нет» артистка заявила, что уже не представляет жизни без путешествий, посещения престижных заведений и прочих радостей. Само собой, оплатить все это она давно в силах самостоятельно. Но роли мужчины при этом она не умаляет. Орлова с пониманием относится к тем дамам, кто содержит своих мужей и любовников, но такой формат отношений ей чужд.

Отвечая на щекотливый вопрос о деньгах, которые звезда не против получать безвозмездно и каждый месяц, она слегка замялась. По словам исполнительницы, не хотела шокировать супруга, который наверняка посмотрит передачу.

«Дай мне больших денег, я, может, месячишко и посижу дома… Не хотела бы напугать своего мужа. Ну, миллионов десять. Но я не знаю, что меня должно задержать дома. Не потому, что я не люблю свой дом и рвусь оттуда. Считаю, что человек должен быть внутри себя очень гармоничен», — пояснила Ольга.

В завершение разговора о финасах и карьере она добавила, что на данный момент не ощущает себя полностью реализованной в плане карьеры. Певица мечтает о собственной телепередаче, но пока не стала раскрывать детали широкой аудитории.