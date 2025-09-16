Смерть фанатки, потеря голоса и поддержка президента: как живет Ваенга

Заслуженная артистка России Елена Ваенга проводит большой тур по России, несмотря на слухи о том, что у нее есть проблемы со здоровьем. Что происходит с артисткой, и из-за чего на одном из ее концертов умерла фанатка, разбиралось издание News.ru.

Правда ли, что Ваенга может потерять голос?

Масштабный тур артистки по российским городам начался в сентябре и продлится до марта 2026 года. Ваенга поет на концертах «вживую», несмотря на то, что недавно переболела, пишет Telegram-канал Mash.

После каждого выступления артистке становится заметно труднее петь, но она наотрез отказывается исполнять песни под фонограмму, и намерена довести весь тур до конца вопреки всем рискам.

Смерть фанатки Ваенги

Ранее один из концертов артистки ранее закончился трагедией. В феврале в Твери во время выступления Ваенги стало плохо двум ее фанаткам и одна из них, 71-летняя женщина, скончалась.

«Одна из зрительниц пожилого возраста почувствовала себя плохо: при выходе из зала женщина потеряла сознание», — рассказали во дворце.

По информации Telegram-канала Shot, на мероприятии женщина присутствовала вместе с подругой, плохо стало обеим прямо во время концерта.

«Тамара скончалась в районе девяти часов вечера. Вторую сумели спасти», — уточнил канал.

Сотрудники ДК сразу вызвали скорую помощь, а находящаяся в зале врач-кардиолог оказала женщине первую помощь. Машина скорой помощи прибыла в течение девяти минут после поступления вызова, но женщина уже была мертва.

Причиной смерти 71-летней поклонницы певицы Елены Ваенги, по данным источника канала, стал оторвавшийся тромб. При этом певица прервала выступление со словами: «Не могу петь, когда в фойе человек лежит» и пообещала приехать в город в другой раз.

Раскрыты возможные последствия для Ваенги из-за перенесенной болезни

Отношение к СВО и президенту России

Елена Ваенга после начала спецоперации, по данным СМИ, написала в социальных сетях, что «будет молчать, как молчала восемь лет», но сейчас этой публикации в ее аккаунте нет.

А свое отношение к политике Ваенга публично выразила в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак в мае 2022 года, отметив, что она полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина.

«Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека», — заявила она.

Напомним, что в июле Елена Ваенга объявила об отмене своего концерта на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» «в связи с состоянием здоровья». Артистка заметила, что всегда была честна перед своим зрителем, и выступать под фонограмму считает неправильным.