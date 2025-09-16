Стала известна прибыль от бизнеса Верника

Бизнес актера театра и кино Игоря Верника заработал за 2024 год 7,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

© Global look

Верник владеет долей в 37,5 процента компании «ЖУСТЕН». Организация осуществляет деятельность по аренде и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Отмечается, что за минувший год ООО «ЖУСТЕН» заработало 7,6 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с 2023 годом, компания нарастила прибыль — тогда ее доходы составляли лишь 4,5 миллиона рублей, а «чистыми» она заработала 138 тысяч рублей.

