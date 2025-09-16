Ирина Круг зарегистрировала товарный знак «Михаил Круг» в Роспатенте

Вдова российского исполнителя Михаила Круга Ирина зарегистрировала в федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) товарный знак «Михаил Круг». Соответствующая информация следует из базы ведомства.

Заявку Круг подавала еще 16 февраля прошлого года, однако регистрация прошла только 16 сентября 2025 года.

Товарный знак включает пять классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Так, у вдовы певца появляется возможность продавать мясо, рыбу, птицу, овощи, молоко, кофе, чай кондитерские изделия, пиво, безалкогольные напитки, минеральную и газированную воду, а также табак и сигареты.

Таким же товарным знаком Ирина Круг уже обладает в области распространения музыки, передает ТАСС.

Ранее певец Григорий Лепс обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «наGLец». Певец намеревается выпускать под этим брендом видеокассеты, музыкальные диски, фильмы и развлекательные передачи.

А музыкант Игорь Николаев получил исключительные права на использование бренда «Привет, Андрей!».