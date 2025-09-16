Кушанашвили выступил с резкой критикой в адрес Кати Гордон

Не так давно российская певица и юрист Катя Гордон выступила с весьма громким заявлением. Бывшая жена Александра Гордона встала на защиту блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной. Она посчитала, что женщин не стоит сажать в тюрьму. Их преступления Катя назвала нетяжкими.

© Соцсети

С этим мнением в корне не согласен журналист Отар Кушанашвили. Ведущий передачи «Акулы пера» поставил под сомнение «благородные порывы» звездного юриста. Он обратил внимание на жертв, которые, скорее всего, несли блогерам свои последние деньги.

«Катя, я твои благородные порывы оцениваю хорошо… А что, если Блиновской носили люди последние деньги?… Почему это обстоятельство не попадает в поле твоего публицистического зрения?» — процитировали шоумена журналисты Telegram-канала «Звездач».

55-летний журналист подчеркнул, что за историями инфлюенсеров стоят реальные трагедии. Он призвал не забывать об этом в погоне за громкими заявлениями. Совсем не стесняясь в выражениях, Отар Кушанашвили прокомментировал и поведение Елены Блиновской, когда та еще была на свободе.ны Блиновской, когда та еще была на свободе.