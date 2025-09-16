«Какой-то щегол»: Расторгуев объяснил, почему нахамил журналисту

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил, почему нахамил журналисту. Как сообщает Starhit, артист заявил, что вопрос был не просто о деньгах, а о его взаимоотношениях с директором — певца вывел из себя намек на предательство со стороны близкого друга.

Ранее Расторгуев на одном из мероприятий резко ответил журналисту, который поинтересовался размером его гонораров. Артист заявил, что о деньгах говорить неприлично, а подобные темы — «не ваше собачье дело».

Комментируя ситуацию, солист «Любэ» заявил, что журналист просто пытался поймать хайп и из-за этого задал провокационный вопрос. По мнению Расторгуева, он обвинил его директора в воровстве.

«Спросил: "Обманывает ли вас директор по поводу ваших заработков?" Это мой товарищ, с которым я работаю бок о бок 40 лет! И мне какой-то щегол задает такой вопрос. Какое он имеет право говорить такие вещи? Поэтому был такой резкий ответ ему», — сказал артист.

«Не ваше собачье дело»: Расторгуев поругался с журналистом

Расторгуев признался, что возмущен тем, что СМИ выставили его не в самом лучшем свете, опубликовав только его ответ, без самого вопроса. По мнению музыканта, общавшегося с ним работника прессы надо «гнать из журналистского сообщества».