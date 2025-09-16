Улетевшая в США бывшая возлюбленная Козловского показала их дочь

Данила Козловский является отцом единственной дочери, которую родила его экс-пассия Ольга Зуева. Актриса уже давно проживает в Штатах вместе с девочкой, но время от времени наследница бывает в гостях у папы.

Вторую половину этого лета 5-летняя Ода Валентина вместе с Ольгой провела в России. Однако в начале осени мама с девочкой вернулись в США. Накануне Зуева поделилась снимками с дочкой, правда, в лицо наследницы снова было скрыто.

© Соцсети

Ольга запечатлела Оду во время трапезы в русском стиле. Дочь Козловского, одетая в кофту с бабочками, прикрылась блином. Также Зуева сфотографировала девочку на карусели — девочка и тут «засекретила» свое лицо.

Ода Валентина появилась на свет в 2020 году в Нью-Йорке. На момент ее рождения отношения Ольги и Данилы уже трещали по швам, и вскоре пара рассталась. Причину разрыва они не называли, но многие уверены, что Козловский увлекся Оксаной Акиньшиной во время съемок «Чернобыля».

К слову, сейчас по Сети распространяется слух о беременности звезды драмы «Сестры». На эту мысль пользователей натолкнуло свежее селфи Оксаны, где якобы виден ее округлившийся живот.