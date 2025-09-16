Звезда 90-х обвинила Пугачеву во лжи

Певица Ольга Зарубина поделилась мнением, что в своем большом интервью эстрадная исполнительница Алла Пугачева слукавила. Ее цитирует MK.RU.

© Global look

Звезду 90-х возмутили слова Пугачевой о том, что она никому «не перекрывала дорогу на эстраду». Отмечается, что говоря о Зарубиной в ходе интервью, исполнительница заявила, что артистку перестали снимать на телевидении после инцидента с фонограммой на концерте.

«Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях. Конечно, я попала под раздачу. Никого не беспокоило, что я до этого всегда пела вживую, а тут из-за болезни не могла даже говорить… Организаторы меня просто упросили выйти на сцену. Но я никогда не винила в этом Пугачеву», — сказала Зарубина.

Певица заявила, что слова Пугачевой о том, что она была в непростых отношениях с телевизионным руководством в те годы, являются неправдой.

«Алла сказала, что боялась заходить на телевидение. Это смешно просто. Причем не только мне. Все разумные люди понимают, что это – ложь. Для нее как раз все двери были открыты. И вот режиссер после песни "Так не должно быть" просто без причины поставил на мне крест», — добавила она, подчеркнув, что все говорили в то время, что это были «происки Пугачевой».

