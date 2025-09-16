Разница в возрасте, история знакомства и дети: любовь Петросяна и Брухуновой

Юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова, разница в возрасте между которыми составляет 44 года, неоднократно становятся объектами внимания СМИ. О том, как их знакомство переросло в любовь, узнало издание NEWS.ru.

© Соцсети

Татьяна начала работать помощницей Петросяна в 2000-х, после чего заняла должность директора Театра эстрадных миниатюр. В 2018 году она отметила, что брак Петросяна и Елены Степаненко был бесперспективным, и что Елена со временем начала ревновать.

В ноябре 2018 года Петросян и Степаненко развелись, а в декабре 2019 года он женился на Татьяне. У них родились сын Ваган в 2020 году и дочь Матильда в 2023-м. Петросян надеется, что дети будут талантливыми.

Евгений утверждает, что в пятом браке исправляет ошибки молодости, посвящая себя семье. Однако продюсер Сергей Дворцов заявляет, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями и партнерами, манипулирует им и контролирует финансовые потоки. Он считает, что Татьяна хочет стать известной личностью за счет связей мужа, но избегает публичных проектов из-за страха хейта.

Ранее стилист Карина Нигай заявила, что образы Татьяны Брухуновой, из-за которых она регулярно ссорится с подписчиками, далеки от высокой моды, и ее статус не «законодательница мод», а «жена юмориста Евгения Петросяна». До этого Брухунова предупредила, что будет банить в своих социальных сетях подписчиков, которые критикуют ее модные образы. Жена артиста подчеркнула, что сама она не против хейтеров, поскольку без них слишком скучно, однако они мешают остальным.