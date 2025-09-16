Путина попросили лишить Пугачеву звания народной артистки

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал Аллу Пугачеву «предателем Родины» и призвал лишить ее звания народной артистки России. В беседе с «Абзацем» политик сообщил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

© Passion.ru

По мнению Виталия Бородина, в новом интервью уехавшая певица позволила себе недопустимые высказывания, тем самым предав Россию. Политический деятель обратил внимание на то, что Алла Пугачева назвала главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление о его смерти. Глава ФПБК уверен: после этого певица недостойна носить почетное звание народной артистки РФ.

«Мы считаем, что сегодня Пугачева предала нашу страну. Во время интервью она оправдала террористический режим Джохара Дудаева. Я уверен: данное интервью было спланировано британскими спецслужбами, чтобы внести раскол в наше общество. Мы считаем, что Пугачева недостойна звания народного артиста России. Просим президента России Владимира Путина лишить ее всех государственных наград, так как это предатель Родины. Надеюсь, что эта петиция рано или поздно будет доведена до президента и он сделает по ней соответствующие выводы», – заявил Виталий Бородин.

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) после трех лет молчания. Алла Пугачева открыто выразила свою политическую позицию, чем возмутила общественность. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «исповедь» певицы «базаром лицемерия», а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посчитал восторженные отзывы артистки о Джохаре Дудаеве «жалким пустословием».

Пугачева спонтанно спела перед российским туристом на юрмальском побережье

Ранее певица Вика Цыганова резко осудила Аллу Пугачеву за скандальные высказывания в интервью: «25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну Родиной».

*признана иноагентом на территории РФ