67-летнюю Шэрон Стоун запечатлели между ног у молодого манекенщика

Появились новые фото американской актрисы, продюсера и бывшей модели Шэрон Стоун для откровенной рекламы бренда Mugler. Соответствующий пост опубликован на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Global look

67-летнюю звезду «Основного инстинкта» запечатлели в черном приталенном пиджаке в полоску. Предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, которое частично обнажало грудь отказавшейся от бюстгальтера артистки.

© Соцсети

При этом Стоун позировала, стоя между ног у лежавшего на кровати молодого манекенщика. В свою очередь, на мужчине были надеты только трусы.

В августе также сообщалось, что Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для сентябрьского номера журнала Harper’s Bazaar.