Названы звездные пары с огромной разницей в возрасте

Браки, в которых один из супругов значительно старше другого, всегда вызывают интерес со стороны публики. Многие считают, что в подобных союзах на первом месте стоит не любовь, а желание получить выгоду от отношений. News.ru перечислил супругов с огромной разницей в возрасте.

Петросян и Брухунова

Уроженка Тулы Татьяна Брухунова познакомилась с Евгением Петросяном в середине 2000-х. Студентка Московского университета культуры и искусств начала работать помощницей директора Театра эстрадных миниатюр Петросяна.

В 2018 году Брухунова заявляла, что брак Петросяна и Елены Степаненко уже к тому моменту был бесперспективным. Девушка отрицала, что стала причиной расставания юмористов, хотя отношения завязались еще до их развода. Петросян и Степаненко развелись в ноябре 2019 года, а уже в декабре 2019 года 74-летний юморист женился на 30-летней Брухуновой.

В этом браке у юмориста родились двое детей. В 2020 году родился сын Ваган, а в 2023 году — дочь Матильда.

Кончаловский и Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским в лифте сочинской гостиницы «Жемчужина» в 1996 году. Они оба прибыли в курортный город на фестиваль «Кинотавр». Высоцкой на тот момент было всего 22 года, а Кончаловскому уже 58.

Артистка на тот момент только начинала актерскую карьеру и развелась с первым мужем, однокурсником по Белорусской государственной академии искусств Анатолием Котом. Кончаловский тогда еще был женат на Ирине Мартыновой.

Отношения актрисы и режиссера развивались стремительно. Уже через два дня Кончаловский позвал артистку в поездку в Стамбул. Сама Высоцкая тогда не строила планов на совместное будущее, поскольку ее возлюбленный был женат, однако позднее он решил уйти от Мартыновой и предложил Высоцкой выйти за него. Для режиссера этот брак стал уже пятым.

Многие обвиняли Высоцкую в том, что она не искренна в своих чувствах и вышла замуж лишь ради денег и славы. Артистка в ответ на это заявляла, что если бы ее интересовала лишь выгода от отношений, то она бы могла «закрутить роман с Марком Рудинштейном».

Джаггер и Хэмрик

Отношения американского музыканта Мика Джагера и танцовщицы Американского театра балета Мелани Хэмрик начались в 2014 году. Через два года девушка забеременела — для вокалиста The Rolling Stones это был уже восьмой ребенок.

Несмотря на появление наследника, пара не спешила официально оформлять отношения. Джаггер обручился с Хэмрик лишь в 2023 году, накануне своего 80-летия — Мелани тогда было всего 37 лет.

Цекало и Эрвин

Для продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин стала уже четвертой женой. Их знакомство состоялось еще в 2018 году, когда Цекало был женат на Виктории Галушке, сестре Веры Брежневой. В 2019 году пара поженилась в Беверли-Хиллз и осталась жить в США. Разница в возрасте — 29 лет.

Сама Эрвин из Казахстана. Девушка начинала карьеру как модель, актриса и художница. По слухам, продюсер отказался от работы в новой версии шоу «Прожекторперисхилтон» из-за категоричного отношения бывших коллег к юной возлюбленной.