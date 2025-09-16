Дарья Мороз вернулась к публичности после смерти отца

Дарья Мороз после смерти отца выходила в свет только один раз. 15 сентября она снова появилась на публичном мероприятии и посетила торжественное открытие кинофестиваля «Новый сезон», который стартовал в курортном комплексе Роза Хутор.

Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный образ — брючный костюм светло-серого оттенка с акцентом на черные элементы.

Дарья появилась на свет в 1983 году в союзе Юрия Мороза с актрисой Мариной Левтовой, чья жизнь трагически оборвалась в 2000 году. Отец Дарьи ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак поджелудочной железы.

Прощание с известным деятелем кино состоялось 16 июля, после чего его похоронили на Ваганьковском кладбище. Проститься с Юрием пришли его дочь и жена: Дарья Мороз и Виктория Исакова, именно к ним было приковано всё внимание на церемонии. Однако от комментариев актрисы отказались.