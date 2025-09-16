«Кактус — разочарованный в жизни огурец». Евгению Петросяну — 80

Юморист Евгений Петросян во время выступления в Театре эстрады в Москве, 1980 год 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян во время рыбалки на Сахалине, 1965 год 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян играет разбойника в спектакле «Новые приключения в стране Мульти-пульти» в Театре эстрады в Москве, 1975 год 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Артисты водевиля (слева направо): Елена Степаненко, Вячеслав Войнаровский и Евгений Петросян играют в спектакле «Муж объелся груш» в Театре эстрадных миниатюр в Москве, 13 января 1981 года 
© Малышев Николай, Сенцов Александр/ТАСС

Артист Евгений Петросян играет в спектакле «Дураки мы все» в Театре эстрады в Москве, 1991 год 
© Малышев Николай/ТАСС
Юморист Евгений Петросян во время выступления в Театре эстрады в Москве, 29 марта 1993 года 
© Малышев Николай/ТАСС
Юморист Евгений Петросян во время концерта в Риге, Латвия, 17 марта 1999 года 
© Victor Lisitsyn/Global Look Press
Юморист Евгений Петросян и советский и российский артист, цирковой режиссер Юрий Никулин 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян во время съемок телепрограммы «Аншлаг» в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве, октябрь 1997 года 
© Natalya Loginova/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян в своем кабинете, 15 сентября 2005 года 
© Саверкин Александр/ТАСС
Юморист Евгений Петросян получает благословение от патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Вырице, Ленинградская область, 3 апреля 2009 года 
© Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Юморист Евгений Петросян (в центре) молится во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя, 7 января 2011 года 
© Komsomolskaya Pravda/Владимир Веленгурин/Global Look Press
Юморист Евгений Петросян во время съемок новогодней передачи «Голубой огонек» на телеканале «Россия» в Москве, 28 декабря 2009 года 
© Ладыгин Алексей/ТАСС
Юморист Евгений Петросян и актриса Елена Степаненко на съемках новогодней передачи «Голубой огонек» в Москве, 15 декабря 2009 года 
© Алексей Ладыгин/РИА Новости

Юморист Евгений Петросян ловит мяч в гостинице «Националь» в Москве, 2022 год 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Президент России Владимир Путин, артист Евгений Петросян и певец Олег Газманов (слева направо на первом плане) во время митинга «За сильную Россию!» на стадионе «Лужники» в Москве, 3 марта 2018 года 
© Алексей Дружинин/ТАСС
Юморист Евгений Петросян посещает раненых участников СВО в военном госпитале им. Бурденко в Москве, 29 апреля 2022 года 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян с собачкой, 15 мая 2021 года 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян во время отдыха в Сочи, 3 сентября 2022 года 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Юморист Евгений Петросян во время занятия спортом в 2023 году 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян с детьми во время отпуска в 2025 году 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян и певец Шаман, 26 августа 2024 года 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юморист Евгений Петросян, режиссер Борис Яновский (слева направо) и артисты на церемонии награждения в Большом Московском Государственном цирке, 20 июля 2025 года 
© Сергей Булкин/ТАСС
Юморист Евгений Петросян верхом на динозавре, 8 августа 2023 года 
© petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Юморист Евгений Петросян во время вручения первой Международной профессиональной цирковой премии «Признание» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на манеже Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, 30 июля 2024 года 
© Михаил Климентьев/ТАСС

Будущий известный юморист и телеведущий Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, уже во время учебы начал заниматься сатирой и создавать первые юмористические зарисовки.

Довольно скоро Петросян стал одним из главных лиц советской и российской юмористической сцены. В 1970-х и 1980-х годах он активно выступал с сольными концертами, которые пользовались большим успехом у зрителей. В 90-х годах начал работать в популярных телепередачах «Смехопанорама» и «Аншлаг». Его цитировали на кухнях и в парках: «Больше всех смеются в жизни те, кто много страдал», «Кактус — это глубоко разочарованный в жизни огурец», «Лысина — это те же кудри, но только в последней стадии развития».

В 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.

Личная жизнь Евгения Вагановича также привлекает внимание публики. Он был женат несколько раз, его брак с юмористкой Еленой Степаненко долгое время находился в центре внимания. После 33 лет совместной жизни Степаненко заявила, что «отпустила Евгения Вагановича» в новую жизнь. В настоящее время женат на 36-летней Татьяне Брухуновой. У Петросяна трое детей.

