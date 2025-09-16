Будущий известный юморист и телеведущий Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, уже во время учебы начал заниматься сатирой и создавать первые юмористические зарисовки.

Довольно скоро Петросян стал одним из главных лиц советской и российской юмористической сцены. В 1970-х и 1980-х годах он активно выступал с сольными концертами, которые пользовались большим успехом у зрителей. В 90-х годах начал работать в популярных телепередачах «Смехопанорама» и «Аншлаг». Его цитировали на кухнях и в парках: «Больше всех смеются в жизни те, кто много страдал», «Кактус — это глубоко разочарованный в жизни огурец», «Лысина — это те же кудри, но только в последней стадии развития».

В 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.

Личная жизнь Евгения Вагановича также привлекает внимание публики. Он был женат несколько раз, его брак с юмористкой Еленой Степаненко долгое время находился в центре внимания. После 33 лет совместной жизни Степаненко заявила, что «отпустила Евгения Вагановича» в новую жизнь. В настоящее время женат на 36-летней Татьяне Брухуновой. У Петросяна трое детей.