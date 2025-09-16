Певице Монеточке запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ

Певице Монеточке* (Елизавете Гырдымовой), переехавшей в Литву в 2022 году, запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ. Основанием для ограничений, как сообщает Telegram-канал Mash, стали ее антироссийские высказывания.

По данным издания, запрет на въезд распространяется и на другие государства, которые имеют с Россией соглашение о безвизовом режиме пересечения границы. В результате, как передает Lenta.ru, география возможных перемещений певицы теперь ограничена преимущественно странами Шенгенской зоны.

Ранее она сообщалось, что певица первые стала матерью.

* Елизавета Гырдымова признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ