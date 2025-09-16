Бывший муж Дайнеко разочаровал ее своим отношением к их больной дочери

Виктория Дайнеко публично пожаловалась на экс-супруга Дмитрия Клеймана. Певицу возмутило пренебрежительное отношение бывшего к их общей дочке Лизе.

© Global look

Сначала певица вышла с заявлением в своем телеграм-канале. Она отметила, что родители бывают разными, и ее нынешний муж является положительным примером отца. Поэтому она отвыкла от реальности, где папы не всегда уделяют должное внимание детям. Ее дочери, как считает певица, с этим не повезло. Однако никаких подробностей артистка не раскрывала.

А сегодня с Дайнеко связались журналисты StarHit и попросила прокомментировать это заявление. Вот что произошло. 9-летняя Лиза жила у Дмитрия, пока мама уезжала. Бывшего мужа возмутило, что девочка заболела бронхитом. Клейман запаниковал, что дочь заразит ее младшего ребенка от нынешней спутницы. При этом в семье находился еще один больной отпрыск — старший сын Дмитрия.

«Несмотря на то, что его сын уже простудился, он мне написал, что ребенка с соплями больше брать домой не будет. То есть я должна была везти больного ребенка с собой в Луганск 13 часов туда и 13 обратно?» — высказалась Виктория. Более того, мужчина даже не вызвал врача для больной дочери. «Глупость то в том, что бронхит — это даже не инфекция», — сказала артистка.

К слову, уже не в первый раз Дайнеко жалуется на пренебрежительное отношение Клеймана к дочери.