Психолог объяснил желание Седоковой ретушировать свои детские фото

Психолог Станислав Самбурский объяснил желание экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой ретушировать свои детские фото. Его комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, 42-летняя исполнительница меняет внешность на архивных снимках из-за того, что хочет вступить в брак и родить потенциальному избраннику детей.

«Анне так хочется снова замуж, что даже детские фото проходят предпродажную подготовку. Чтобы будущий муж не сомневался: дети будут куколки, идеальные с пеленок», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, таким образом Седокова создает определенную биографию-бренд, чтобы успешнее продавать свой образ, заявил психолог.

Ранее в сентябре Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню.