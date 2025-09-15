Дочь Заворотнюк вспомнила о покойной маме

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своих экспериментах с образами. Сегодня молодая мама предпочитает элегантные наряды и атмосферные фотосессии, но раньше её стиль был куда более радикальным — звезда «Моей прекрасной няни» натерпелась из-за подросткового возраста дочери. По словам Анны, мама всегда поддерживала эксперименты.

© Соцсети

«У меня был тот ещё бунт: то я гот, то я эмо, то анимешница, у меня каждый год-два была новая роль. Волосы всех цветов, пирсинг, пару татуировок даже успела, в общем, эксперимент на эксперименте. <…> Моя мама — настоящая героиня. Она никогда мне не запрещала искать себя, давала свободу быть разной. За это я ей очень благодарна», — написала девушка в запрещённой соцсети.

Сейчас Заворотнюк-младшая продолжает самовыражаться через стиль, но без экстремальных шагов. «Наверное, это связано и с опытом, и с тем, что много всего пережила: тяжелейший развод родителей, переезды, бесконечная смена школ — я поменяла около десяти», — призналась девушка и подчеркнула, что ни о чём не жалеет.