Басков исполнил «Катюшу» на концерте в Китае

Российский певец Николай Басков исполнил «Катюшу» на концерте «Мелодии сквозь время и пространство» в Китае.

Артист принял участие в грандиозном шоу RT и крупнейшего китайского канала Jiangxi TV, приуроченном к 80-летию победы во Второй мировой войне и Году культурных обменов двух стран.

Полностью концерт доступен к просмотру в сообществе RT в VK.

Это первое шоу подобного масштаба, в котором наши звёзды участвуют в полноценном международном телепроекте вместе с китайскими.