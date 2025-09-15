Газманов пригрозил «скандалом на всю страну», если Саркисян избежит тюрьмы

Известный российский певец Олег Газманов опасается, что предприниматель Геворг Саркисян сбежит из страны, если окажется под домашним арестом. Артист пригрозил грандиозным «скандалом», если это все таки произойдет.

Несколько лет назад Саркисян получил от артиста и его близких крупную сумму денег в долг, однако так и не вернул. Представитель Газманова уточнил, что артист копил эти средства на свою пенсию.

Осознав, что, вероятно, стал жертвой обмана, артист обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Следственным комитетом было инициировано уголовное дело, однако предъявить обвинения Саркисяну на тот момент было невозможно.

В последние годы бизнесмен проживал в Соединенных Штатах, а в Россию приезжал инкогнито. В ходе одной из таких поездок Саркисян был задержан, допрошен и помещен в следственный изолятор.

Несмотря на это, его адвокатам удалось добиться перевода подзащитного под домашний арест. Представители Газманова подали апелляционную жалобу, мотивируя это тем, что только содержание в СИЗО исключит возможность для Геворга Саркисяна покинуть пределы России.

— Мы опасаемся, что Саркисян действует в обход закона, пытается своими силами и средствами воздействовать на суд. Я говорю крайне вежливо, обтекаемо, но смысл понятен. Если Мосгорсуд снова выпустит его из следственного изолятора, скандал будет грандиозный на всю страну, — приводит слова Газманова издание «Абзац».

Несколько дней назад стало известно, что Газманов поднял размер своего гонорара за выступление на два миллиона рублей. Причиной стала внезапная популярность среди молодых представителей интернета, которые стали массово снимать видео под песню «Я по жизни загулял».