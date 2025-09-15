Продюсер объяснил, почему рэпер Тимати нуждается в усиленной охране

Тема безопасности рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) неожиданно стала предметом обсуждения в новом интервью Татьяны Булановой. Беседуя с Ксенией Собчак, певица заявила, что не понимает, для чего артисту целы× 20 телохранителей.

© Global look

Однако продюсер Сергей Дворцов, давший комментарий изданию «Страсти», заверил: охрана звезд — не прихоть, а вынужденная мера. По его словам, известные персоны регулярно сталкиваются с различными неприятными обстоятельствами из вне. Иногда дело может быть не только в назойливых фанатах. Артисты нередко становятся объектами угроз, покушений и других опасных ситуаций. Сергей предположил, что именно из-за этого рэпер и нанял так много охраны. Дворцов также отметил, что стоимость такой безопасности внушительная.

День работы только одного профессионального телохранителя может обходиться Тимати в 50 тысяч рублей.