Блогер Масленников выплатил налоговой более двух миллионов рублей
Блогер и телеведущий Дима Масленников погасил всю задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По данным портала, долг Масленникова перед налоговой составлял два миллиона 83 тысячи рублей. В настоящее время блогер полностью погасил его.
Напомним, что Масленников приобрел известность благодаря хоррор-видео, которые публиковал на YouTube с 2016 года. Сейчас он также занимается продюсированием блогерского лейбла LIGA и ведет телевизионные шоу на развлекательных каналах.