Пугачева спонтанно спела перед российским туристом на юрмальском побережье

Во время записи интервью, которое российская певица Алла Пугачёва дала журналистке Екатерине Гордеевой* (Признана иноагентом в РФ), на прогулке вдоль Рижского залива произошло незапланированное уличное выступление Примадонны.

© Super.ru

Отдыхающий на набережной пенсионер, находившийся на скамейке вместе с супругой, узнал артистку и обратился к ней с просьбой спеть. Пугачёва не отказала и исполнила фрагмент композиции «Ой, мороз, мороз», к которому позже присоединился и сам поклонник.

Творческий перерыв певицы длится уже пять лет. Как призналась сама артистка, причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем, возникшие после выступления перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Раскрыты детали брака Пугачевой с Киркоровым

Даже простая речь иногда даётся певице с трудом. Несмотря на привлекательные финансовые предложения, она отказалась от концертной деятельности.

«Голос у меня есть, просто я не хочу его сильно показывать. Он мне уже надоел. Я ещё хочу какие-нибудь краски. Хоть шёпотом, хоть хрипотцой. Есть идейки. Хочется спеть так, чтобы не узнали. Веселится тётушка», — поделилась Пугачёва.

На интервью Екатерине Гордеевой* выяснилось, что Алла Пугачёва не признаёт свой статус Примадонны российской эстрады и даже негативно его воспринимает. Своё мнение она объяснила очень однозначно и ясно.

Читайте также: Алла Пугачёва о жестоком предательстве бывшего мужа: «Прощения он успел попросить»

* Признана иноагентом в РФ