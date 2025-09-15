Ревва назвал три качества хорошей жены

Шоумен Александр Ревва в этом году отметил 21-летие совместной жизни с женой Анжеликой. За это время он понял, какими качествами должна обладать хорошая супруга.

Мнение Реввы узнал сайт mk.ru.

«Женщина должна быть подругой, чтобы с ней можно было общаться на любую тему. Любовницей и хорошим партнером, которая сможет решать какие-то задачи и вопросы», - пришел к выводу артист.

Ревва не скрывает, что в их с Анжеликой отношениях, как у всех, бывают кризисы, появляются усталость и раздражение. В такие периоды, советует он, двоим людям стоит «садиться и разговаривать.

Еще одно правило, которое соблюдают в семье Реввы», - проводить время вдвоем, без детей.

«Например, поехать в какой-то романтический город. Или же просто рассматривать фотографии с отдыха, или же снимки детей, когда они были маленькими», - советует шоумен.

Он также отметил, что брак – «это большая работа». Ревва говорит: его супруга с годами не меняется, так как есть любовь. Именно это, по мнению артиста, дает энергию, силу и молодость.

Ранее Ревва жаловался, что мать шантажирует его обещаниями пойти на программу и рассказать про Анжелику. При этом женщина называла жену сына проституткой и утверждала, будто дети рождены не от него.