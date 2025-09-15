Нагиев задумался о завершении карьеры

Актер Дмитрий Нагиев часто получает приглашения исполнить роль в театральных постановках. О том, почему артист отвечает на них отказом, он рассказал СМИ.

Нагиев признался, что не чувствует внутреннего интереса к сцене.

«Наверно, я уже перегорел. Конечно, было бы замечательно поставить галочку, что и это в своей жизни я сделал. Но мало прийти в театр, надо хотя бы пару раз в неделю играть», — отметил актер.

Нагиев с иронией уточнил, что сам процесс театральной работы его не вдохновляет, пишет Пятый канал.

«Ей богу, хоть из профессии уходи. Вот сегодня приехал на площадку, выпил кофе, съел зефиринку — и все вроде неплохо. А оказывается, что надо еще и на съемку идти», — пошутил актер.

