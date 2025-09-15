Неудачи в личной жизни, дружба с Пугачевой и тяжелая болезнь: судьба Киры Прошутинской

Продюсеру и журналистке Кире Прошутинской исполняется 80 лет. За свою долгую жизнь она успела стать автором множества успешных телепередач и вырастить сына, однако личная жизнь у нее так и не сложилась — все три брака развалились. Starhit вспомнил историю знаменитости в день ее рождения.

Дала дорогу Пугачевой

Прошутинская мечтала стать артисткой и долгое время металась между актерством и журналистикой. Девушка играла в студенческом театре МГУ, где Марк Захаров выделял ей лучшие роли. Позднее Петр Фоменко предложил Прошутинской посетить его студию.

«Моя строгая мама сказала: "Кирочка, окончи, пожалуйста, факультет журналистики, потому что корреспондентом ты, возможно, станешь хорошим, а вот актрисой — плохой". И я так расстроилась, потому что всю жизнь меня привлекал театр», — делилась продюсер.

Связь Прошутинской со звездами тянулась с самого детства: она училась в школе с Аллой Пугачевой, в юности играла в театре с мамой Бориса Корчевникова Ириной Леонидовной. Именно Кира Александровна открыла миру Пугачеву: на втором курсе МГУ ее взяли на должность корреспондента молодежной редакции ЦТ, а когда она начала работать над детской программой «Клуб Искатель». Тогда на запись позвали Пугачеву — она была дебютной для Примадонны. Спустя годы певица признавалась, что боялась сцены, однако благодаря упорной журналистке перестала быть простым аккомпаниатором в Мосэстраде.

«Не могу сказать, что мы с Аллой видимся и общаемся часто. Но существует непонятная связь для меня. Когда мне плохо, она звонит и спрашивает: "Что с тобой?" Чувствует. Она удивительный человек», — подчеркивала журналистка.

Через четыре года Прошутинская превратилась в заместителя главного редактора ЦТ. Прошутинская стояла у истоков создания передач «От всей души» и «12-й этаж». Кроме того, вместе с третьим мужем она создала независимую телекомпанию ATV.

Три брака

В 19 Кира впервые вышла замуж за старшекурсника-журналиста по имени Вячеслав. В 23 года она родила единственного сына Андрея.

«Я вела передачи до восьмого месяца, меня показывали так, чтобы живота в кадре не было видно. Через 20 дней после родов я вышла на работу. Наверное, я была не очень правильной мамой», — рассуждала Прошутинская.

Вместе с Вячеславом журналистка прожила семь лет. Вскоре после развода она встретила новую любовь — дипломата Леонида Сапрыкина. Ради второго мужа ведущая отправилась в Мали, где работала заведующей клубом.

«Я ему бесконечно благодарна за ту жизнь, что мы прожили, за моего сына, для которого он по-прежнему "батя". Так трагически получилось, что я не смогла родить второго ребенка, поэтому я счастлива, что Андрюша стал Леониду родным. Батя научил его многому, например, водить машину. Порой я обставляла все так, чтобы они «дружили против меня», и это сближало их», — говорила Прошутинская.

Расстались супруги через семь лет. Продюсер признавалась, что виновата в этом она — Прошутинская влюбилась в режиссера Анатолия Малкина. В тандеме с ним журналистка создала ряд рейтинговых проектов, в том числе программу «Взгляд». Однако они ушли оттуда после первых трех выпусков — как считает ведущая, их с супругом «обидели» и перешли к другим людям.

Супруги прожили вместе 28 лет, однако Малкин оставил женщину в самый трудный час, когда Прошутинская заболела раком.

Болезнь

Все началось с небольшого, но болезненного прыщика на носу. Перед выходом в эфир журналистке накладывали грим и с каждым днем Прошутинскую все сильнее беспокоило новообразование. Когда ведущая пришла в онкоцентр на Каширском шоссе, местный профессор посетовал, что телеведущая слишком долго тянула с приемом. Лечение продлилось год, а продюсер перенесла восемь операций.

Челюстно-лицевой хирург Александр Неробеев признавался, что после первого вмешательства не мог уснуть и молился, хоть не считал себя особо верующим человеком. Пугачева предлагала подруге отправиться в клинику Нью-Йорка или Майами, но Кира Александровна заявила, что она родилась в России, и если уж суждено, то умрет здесь.

Однако худшие опасения не подтвердились, и Прошутинская вышла в эфир с программой «Жена», которую вскоре переименовали в «Он и она». Ведущая позже признавалась, что боялась не сколько смерти, сколько уродства или инвалидности, которые бы помешали ей в профессии.

Сын пошел по стопам матери

Несмотря на то, что Малкин бросил журналистку, она никогда не отзывалась о режиссере плохо. Сама Прошутинская отмечала, что была хорошей женой — и как хозяйка, и как соавтор.

«Но даже если ты на равных со своим мужчиной творчески, никогда не надо ему об этом напоминать. Потому что мужчины — существа гораздо более самолюбивые и хрупкие, чем мы. И, конечно, нужно уважать человека, с которым живешь. Во всяком случае, для меня иначе невозможно», — заявляла она.

Главной для продюсера остаются сын и три внучки. Андрей пошел по стопам матери и окончил журфак, после чего работал на телеканалах. Старшая внучка пошла в МГИМО, а после увлеклась музейным делом. О средней известно, что она училась в колледже на одни пятерки, а младшей пока рано определяться с профессией.

Три года назад в СМИ прогремела новость, что Варвара вышла замуж за телеведущего Андрея Караулова* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Девушка стала пятой женой журналиста, который старшее ее на 32 года. По слухам, Прошутинская поругалась с коллегой, поскольку он не позвал ее в ЗАГС на церемонию бракосочетания. Не исключено, что правду она раскроет в своих мемуарах, над которыми сейчас работает.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом