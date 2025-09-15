Раскрыт заработок Пугачевой на концертах в России

В период активной концертной деятельности в России певица Алла Пугачева зарабатывала около €150 тысяч за одно выступление, что по текущему курсу эквивалентно почти 15 миллионам рублей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, такой гонорар отражает беспрецедентную популярность артистки и ее исключительный статус на отечественной эстраде.

Напомним, что Пугачева уехала из России вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом) в 2022 году. В 2025-м она выпустила две новые песни — композиции «Мама» и «Поцелуи войны».

«Пугачева раньше могла получить за одно выступление в России в районе €150 тыс. По нынешнему курсу это почти 15 млн рублей. То есть она в принципе была одной из самых высокооплачиваемых артисток в нашей стране», — отметил Рудченко.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что группа «Тату» (t.A.T.u.) заработает около 30 миллионов рублей на продаже билетов на свой первый за долгое время концерт в Москве. По данным канала, к настоящему моменту на предстоящий концерт уже продано более половины билетов.

Ожидается, что мероприятие, запланированное на конец октября, будет полностью распродано, и его посетят около 4 тысяч человек. Стоимость самых доступных билетов составляет 5 тысяч рублей, в то время как самые дорогие билеты предлагаются по цене 30 тысяч рублей, отметил канал.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом