В квартире Анны Нетребко в Петербурге сделали незаконную перепланировку

В квартире оперной певицы Анны Нетребко в Санкт-Петербурге выявили незаконную перепланировку. Артистку обязали вернуть жилье в прежнее состояние.

Об этом сообщает 78.ru.

Факт незаконной перепланировки выявила комиссия жилищного отдела. По итогам проверки администрация Адмиралтейского района направила Нетребко предписание.

Певицу обязали вернуть измененные части обратно. Обычно на исправления даются 3-6 месяцев. В случае с Нетребко срок выполнения работ заканчивается 23 сентября.

При неисполнении предписания в суд направят иск, чтобы обязать собственника привести планировку квартиры в соответствие с техдокументацией.

Ранее Нетребко поздравила сестру Анну с днем рождения. Интернет-пользователи отметили их сходство и обратили внимание, что женщин легко спутать.