Вскрылись детали плохого состояния Анны Семенович

Одно время Анна Семенович никак не могла справиться с полнотой. Не помогали никакие средства. Оказалось, у артистки были проблемы со здоровьем.

"Если у родителей, как у моего папы, есть сахарный диабет, то у их детей после 40 лет он может проявиться в виде инсулинорезистентности", - сообщила певица.

Признаками плохого состояния Анны Семенович стали хроническое недосыпание, депрессия, постоянный голод. В итоге певице пришлось обращаться к врачу, который посоветовал российский инъекционный препарат для похудения. После его применения Семенович скинула семь килограммов, передает "Мир новостей". Артистка сообщила, что ест только дважды в день, изредка позволяя себе перекусы.

Когда Анна занималась фигурным катанием, у нее не было проблем с лишним весом, поскольку были жесткая дисциплина и диета.

"В ту пору у меня было по три тренировки в день. Проводила по четыре часа на льду и по три часа в зале. И при этом, чтобы я не поправлялась, поскольку имела такую склонность, мне почти не давали есть - я была всегда голодная", - призналась Семенович.

Распрощавшись с большим спортом, Анна пустилась во все тяжкие.