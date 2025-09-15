Звезды Голливуда, модели и аристократки: громкие романы принца Гарри

Младший сын принцессы Дианы принц Гарри никогда не славился безупречной репутацией. До своей женитьбы на Меган Маркл член королевской семьи запомнился романами с актрисами и певицами. В день 41-летия Гарри Starhit вспомнил историю его любовных отношений.

Челси Дэйви

Челси Дэйви, пожалуй, ближе всех была к статусу жены принца. Их отношения с Гарри начались в 2004 году, хотя Гарри и Челси были знакомы еще с детства — они учились в соседних школах, хотя в юношестве чувства не проявились. Роковая встреча произошла в Африке, куда принц приехал с благотворительной миссией — по словам инсайдеров, влюбленность разгорелось моментально.

Елизавета II не одобрила выбор внука — у Челси не было аристократических корней. Ее отец владел сафари-парком в Африке и заработал миллионы, однако богатство возможной невесты никак не влияло на благосклонность королевы.

В очередной раз не обратив внимание на мнение бабушки, Гарри продолжил встречаться с Дэйви. Их отношения были сложными: девушка то и дело жаловалась на чрезмерное внимание со стороны журналистов. Они даже расстались на несколько месяцев, однако в 2009 году снова стали появляться на светских мероприятиях.

Окончательный разрыв произошел в 2010 году. По информации журналистов, на расставании настояла сама Челси, которая устала от чрезмерного внимания. Бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Дэйви даже посетила свадьбу бывшего избранника с Меган Маркл, хотя на церемонии бывшая избранница принца выглядела растерянной и грустной.

Дэйви сейчас не любит вспоминать о романе с членом королевской семьи — занимается бизнесом вместе с отцом и не афиширует личную жизнь. Однако в 2020 году пресса вновь вспомнила о девушке: она появилась на вечеринке, организованной друзьями Гарри, где принц встретил ее объятиями.

По слухам, во время отношений с Челси у принца Гарри случился небольшой роман с 34-летней матерью двоих детей Кэтрин Омманни. Она утверждала, что после тусовки в ночном клубе с Гарри в квартире знакомого: они выпивали, дурачились и даже залезли в одежде в душ. Однако, после ужина и страстного поцелуя принц и девушка решили остановиться.

Флоренс Браденелл-Брюс

В 2011 году Гарри тяжело переживал расставание с Челси, даже назвав ее единственной любовью в одном из интервью. Однако принца постоянно замечали на свиданиях с новыми девушками. Сперва член королевской семьи встречался с певицей Камиллой Ромстренд, а через некоторое время начал отношения с моделью Флоренс Браденелл-Брюс. Западные журналисты заявили, что королева никогда не одобрит такую невесту, однако слухи никак не мешали члену королевской семьи ходить на свидания со звездой глянца.

На протяжении лета 2011 года влюбленные практически не разлучались, однако позднее стало известно, что принц и модель разошлись по обоюдному согласию. По словам инсайдеров, у них так и не возникло серьезных чувств друг к другу.

Крессида Бонас

Крессида Бонас была единственной девушкой принца, которая полностью устраивала Елизавету II. Девушка получила хорошее образование, имела безупречную репутацию, а еще могла похвастаться аристократическими корнями. Гарри познакомился с ней через двоюродную сестру Евгению, а уже в 2012 году новость об их отношениях обсуждали в СМИ, которые стали писать о скорой свадьбе.

Однако стать женой принца Крессида так и не смогла. Влюбленные расстались в 2014 году по обоюдному согласию. Тогда инсайдеры сообщали, что Бонас просто устала от постоянной занятости Гарри — якобы благотворительные проекты и поездки по миру волновали Гарри больше личных дел.

Элли Голдинг

Гарри был неравнодушен к творческим девушкам. В 2016 году настало время певицы — летом принц стал часто появляться на публике в компании Элли Голдинг. Влюбленные были знакомы много лет, однако встречались лишь несколько недель. Голдинг была во вкусе принца, ведь до встречи с Меган отдавал предпочтение блондинкам.

Однако стабильные отношения у звезд так и не сложились, ведь в тот год Гарри повстречал Маркл. Американская актриса покорила внука королевы не только внешними данными, но и добрым сердцем. Вместе они начали заниматься благотворительностью и строить планы на будущее.

Покорительница принца

Отметим, что принцу приписывали романы со многими девушками, среди которых оказались даже звезды. Например, он якобы испытывал чувства к Эмме Уотсон и мечтал о свидании с Дженнифер Энистон. Когда в мемуарах Гарри признался, что лишился девственности с британкой на 20 лет старше, окружающие подумали на Элизабет Херли, но та опровергла домыслы.

Однако факт остается фактом — только амбициозной и целеустремленной Маркл удалось покорить принца, сделав из вчерашнего холостяка примерного семьянина. Сама их встреча произошла летом 2016 года: общая знакомая устроила им свидание вслепую. Звезда давно мечтала о бойфренде из Великобритании, но вряд ли могла предположить, что ее избранником окажется самый настоящий принц.

«Конечно, я знала о существовании королевской семьи. В детстве мне очень нравилась принцесса Диана, но в США совсем другое отношение к английским монархам. Там нет такого культа», — позднее объясняла в интервью Маркл.

Первые четыре месяца влюбленные скрывали отношения. Они съездили в путешествие в Африку, периодически появлялись в закрытых клубах и на вечеринках друзей. Когда репортеры узнали о тайне, жизнь Меган изменилась навсегда — ее буквально преследовали журналисты. В итоге принцу пришлось выступить с официальным заявлением, в котором он попросил оставить возлюбленную в покое.

Меган мирилась не только с пристальным вниманием со стороны общественности, но и с постоянными разъездами. Она все еще снималась в сериале «Форс-мажоры» в Канаде, поэтому то и дело летала между Торонто и Лондоном.

В 2017 году будущие супруги стали выходить вместе в свет. Уже тогда обсуждалась возможная свадьба, однако поклонники считали, что выбор не одобрит Елизавета II — за плечами у Меган был развод, а съемки в откровенных сценах не добавляли ей очков в глазах королевы. Однако бабушка все же дала внуку свое добро.

Дальше последовала пышная свадьба, рождение сына Арчи и дочки Лилибет, отказ от обязанностей членов королевской семьи и скандальное интервью Опре Уинфри, в котором Меган обвинила монархов в расизме и психологическом давлении. Сейчас одни осуждают Маркл за негативное влияние на мужа, а также за клевету в адрес Елизаветы II и принцессы Анны, другие — восхищаются стремлением бороться за любовь и свободу.

Однако сами британцы воспринимают Меган критически, ведь она неоднократно нарушала протокол и пыталась дискредитировать семью. После смерти королевы в СМИ неоднократно появлялись слухи о скором разводе, однако каждый раз Гарри доказывает, что не намерен уходить от супруги.