Раскрыты шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 млрд рублей

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новости о том, что с певицы Аллы Пугачевой требуют 1,5 млрд рублей через суд. Он заявил, что у автора иска нет шансов получить эти деньги, и предположил, что его целью является лишь пиар. Подробности узнал сайт «Страсти».

Иск против Примадонны подготовил юрист Александр Трещев. Он обратил внимание на недавнее интервью артистки, в котором она высказывалась о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве и власти России. Он заявил, что своими словами Пугачева оскорбила ветеранов боевых действий и потребовал от нее 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Сказать, что у иска нет перспектив, — ничего не сказать. В российском законодательстве действительно предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда (ст. 151 и 1101 ГК РФ). Но есть важные нюансы: надлежащим истцом может быть только лицо, которому причинены нравственные страдания; чтобы заявить иск, нужно доказать, что именно ты испытал моральный вред; защищать „чувства“ других без их согласия нельзя: закон не допускает защиты прав лиц, которые не уполномочили тебя на это», — заявил Жорин.

Адвокат отметил, что иск, скорее всего, оставят без рассмотрения. По его мнению, автор хотел лишь привлечь к себе внимание, и это у него получилось.

«А требование о взыскании 1,5 млрд рублей выглядит и вовсе фантастическим», — поделился Сергей.

