С Пугачевой требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей

С певицы Аллы Пугачевой потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей. Причина — интервью, где она положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, лидере самопровозглашенной Ичкерии, сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, иск в суд против певицы подал адвокат Александр Трещев. Он считает, что высказывания Пугачевой о Дудаеве, которого она назвала «порядочным человеком», и другие критические замечания в адрес властей РФ нанесли оскорбление не только ему, но и другим ветеранам боевых действий. В последнем интервью певица принесла извинения за то, что ей не удалось ничего сделать для спасения жизни Дудаева.

Теперь Трещев требует от артистки компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиарда рублей. В случае положительного решения суда он планирует направить все полученные средства на поддержку ветеранов боевых действий, оставив себе лишь символическую сумму в 1 рубль.

Как в России отреагировали на интервью Аллы Пугачевой

Напомним, что певица Алла Пугачева впервые за долгое время решилась на большое интервью Екатерине Гордеевой* (признана Минюстом Российской Федерации иноагентом), в котором рассказала о своем отъезде из России и положении своей семьи за границей.

