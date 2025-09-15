Никита Пресняков рассказал о мечте бывшей жены

Актер Никита Пресняков в личном блоге поделился кадрами с фестиваля Burning Man, отметив, что его бывшая жена Алена Краснова мечтала туда попасть.

© Вечерняя Москва

Артист также коротко рассказал о фестивале, отметив, что не заметил там ничего шокирующего или неприличного, вопреки историям, которые распространяют некоторые.

— Я там даже алкоголь не пил почти. А жена больше всего на свете мечтала попасть на этот фестиваль, — рассказал Пресняков в соцсетях.

Пресняков и Краснова 19 августа объявили о разводе спустя восемь лет брака. Они рассказали, что встретились и начали строить отношения в период, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Позже Пресняков прокомментировал слухи о причинах развода с Красновой. Кризис в отношениях Никиты и Алены, как оказалось, назревал давно. Некоторые связывали его с их отъездом из России в 2022 году. Жизнь в США оказалась не такой идеальной, как они ожидали, что, вероятно, и привело к конфликту.

Недавно Никита Пресняков выбросил статуэтку с надписью «Лучшая жена» и снял это на видео. Недавно он развелся с Аленой Красновой после 10 лет отношений. Ролик появился в его соцсетях.