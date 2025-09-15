«Не ваше собачье дело»: Расторгуев поругался с журналистом

Николай Расторгуев очень резко ответил журналисту, поинтересовавшемуся размером его гонораров. Видеозапись его заявления опубликовало издание StarHit.

«Слушай, никогда никому не задавай такие вопросы. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело», — заявил солист группы «Любэ».

При этом поведение Расторгуева шокировало как его поклонников, так и пользователей соцсетей, которые отметили, что на некорректный вопрос можно было ответить шуткой, а также обратили внимание на то, что музыкант «сильно сдал».

«Почему неприлично-то вопросы задавать? Неприлично так с людьми разговаривать…», «Пора на пенсию, если все бесит и раздражает! И здоровье не позволяет!» — отреагировали интернет-пользователи.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей, в том числе и группы «Любэ». В свою очередь Николай Расторгуев отметил, что не против того, чтобы его творчество изучали школьники. При этом он не смог посоветовать какую-то конкретную песню.