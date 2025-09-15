Башмет обратился за помощью к врачам из-за резкой потери зрения

Российский дирижер Юрий Башмет обратился за помощью к врачам на фоне резкой потери зрения. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.

© Вечерняя Москва

Состояние артиста постепенно ухудшается. Башмету пришлось провести в больнице день из-за возникших проблем со здоровьем.

После дирижера успешно выписали — специалист назначил ему капли в глаза. На данный момент обсуждается возможность операции по замене хрусталика, уточнили в публикации.

Недавно актриса Татьяна Збруева, дочь народного артиста РСФСР Александра Збруева, опровергла распространившуюся информацию об ухудшении самочувствия отца.

СМИ утверждали, что Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение перед выходом на сцену. Доктора якобы осмотрели актера и заключили, что госпитализировать его нет необходимости.

12 сентября блогер Николай Соболев также сообщил, что отравился во время завтрака в одном из ресторанов, расположенных в столичном торговом центре «Авиапарк». Он отметил, что столкнулся с таким отравлением впервые за 32 года.