Зарубина обвинила Пугачеву во лжи

Алла Пугачева в недавнем интервью возмутилась разговорами о том, что она кому-то перекрывала дорогу на эстраду. Сбежавшая Примадонна перечислила звезд, которые говорили об этом. Под первым номером певица назвала Ольгу Зарубину, которая в интервью «МК» несколько лет назад открыто заявила о происках Пугачевой. Алла сообщила: мол, она даже не знает, что поет Зарубина. А также вспомнила об инциденте с фонограммой на концерте, после которого Ольгу перестали снимать на ТВ.

© Московский Комсомолец

Корреспонденты «МК» показали Зарубиной высказывания Пугачевой. Исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет», «Разлучница-разлука» и «Кукла» была потрясена услышанным.

– Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях, – говорит Ольга. – Эта пренебрежительность проскальзывает во всем ее разговоре. А уж о правдивости сказанного говорить не приходится. Пугачева вспоминает, что у меня фонограмма оборвалась. Да, был такой инцидент. Но я никогда и не обвиняла ее в этом. О фонограмме вообще не идет разговор, потому что она к этому не имеет никакого отношения. Это сейчас все поют под «плюс». А тогда с этим было строго. Поэтому, конечно, я попала под раздачу. Никого не беспокоило, что я до этого всегда пела живьем, а тут из-за болезни не могла даже говорить… Организаторы меня просто упросили выйти на сцену. Но я никогда не винила в этом Пугачеву. Зачем же фантазировать?

Зарубина утверждает, что имела в виду совсем другое.

– На заре своей карьеры мы с Мишей Боярским записали песню «Так не должно быть», которую сняли в «Голубом огоньке». После эфира по ТВ эта композиция исчезла даже из архивов. Все песни сохранились до сегодняшнего дня, а наш дуэт с Мишей, видимо, сразу стерли, как только его отсняли. В «Песне года» нас уже тоже не было. Хотя мы эту песню отсняли, но из эфира ее вырезали. Такого быть не могло в принципе, потому что эта была песня самого Тухманова – одного из главных композиторов страны. Но нам сказали, что в «Песне года» нас не покажут, потому что в этом выпуске звучит песня Пугачевой «Ах, лето». Мол, два хита в одной программе – нельзя.

Зарубина говорит, что в ходе своего интервью Пугачева не раз лукавила. В том числе рассказывая и о своих отношениях с телевизионным руководством.

– Алла сказала, что боялась заходить на телевидение, – продолжает Ольга. – Это смешно просто. Причем не только мне. Все разумные люди понимают, что это – ложь. Для нее как раз все двери были открыты. В то время в музыкальной редакции был режиссер, который любил «подбухивать». Причем прилично. Он был главным во всех центровых передачах: «Голубой огонек», «Песня года», «Утренняя почта». Он очень сильно дружил с Пугачевой и этого не скрывал. И вот на мне после «Так не должно быть» просто без причины он поставил крест: «Не снимать ее, и всё». И меня не снимали. Хотя мы с ним не встречались никогда, не ругались, не виделись ни разу… Все редакторы на ТВ, которые были под ним, боялись со мной работать. Все говорили в то время, что это были происки Пугачевой. Но, кстати, «Так не должно быть», хоть нигде толком и не звучала, но запала в сердца людей и осталась там до сегодняшнего дня. Также и с песней «На теплоходе музыка играет» произошло. Она прозвучала в «Песне года» всего один раз и больше нигде ее не было. А ее поют до сих пор. Я давно пришла к выводу, что неважно, сколько раз крутить песню. Главное – вложить в композицию всю свою душу и сердце, тогда она станет хитом.

– И то, что Алла говорит, что не знает меня и мои песни, – еще одно лукавство, – вздыхает Зарубина. – Она меня узнала сразу после песни с Боярским. «Голубой огонек» – это была центровая передача. Как раз именно после нее все стали говорить обо мне, что рождается новая звезда. Меня даже называли конкурентом Пугачевой. Кстати, совсем через короткий промежуток времени Пугачева и сама появилась в дуэте с Боярским. Она фактически сразу после меня с ним записала дуэт. Вот это еще одна странность. – А как с «Айсбергом» было, знаете? – вспоминает Ольга. – Я его спела. А Пугачева сначала не хотела брать «Айсберг». Но потом услышала, что в моем исполнении эта песня имела большой успех, и тут же ее забрала себе, исполнив на ТВ. Зачем же говорить: «Я не знаю, что она поет». Это лукавство, по меньшей мере.