Буланова призналась, что содержала молодого мужа

Певица Татьяна Буланова призналась, что ей приходилось содержать молодого мужа Валерия Руднева. Напомним, это третий брак артистки, а ее супруг на 19 лет младше.

© Passion.ru

Подробностями исполнительница поделилась в интервью Ксении Собчак. По словам Булановой, за эти годы не было сильного успеха, но случались падения.

«Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала. Ничего страшного. Я ему говорила: «Валера, когда станешь олигархом, все компенсируешь», - рассказала певица.

Руднев владеет ресторанным бизнесом. Однако в августе стало известно о долгах предпринимателя в размере 12 млн рублей. Буланова объясняла, что это поручительство – партнер Валерия прогорел на бизнесе, на открытие которого брал кредит. Руднев оказался вынужден отвечать за это. Однако певица уверяла, что «все решаемо».

Ранее Буланова прокомментировала пародию бывшего мужа Владислава Радимова, который повторил движения ее танцоров. Артистка намекнула на его физическую форму и необходимость «взяться за себя».