Друзья Лагачева после его смерти рассказали о «пророчестве» актера

Актриса, подруга Дмитрия Лагачева Алена Францукова рассказала, что артист создал для своих учеников речевое упражнение, которое стало пророческим. Об этом пишут «Аргументы и факты».

© СПбГУП

Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября после продолжительный болезни. Актеру было 56 лет.

Лагачев снимался в кино и был актером дубляжа. Среди его работ - озвучка персонажей в мультфильмах «Приключения Винни Пуха», «Тайна Коко», фильмах «Хроники Нарнии» (лев Аслан), «Кристофер Робин» (ослик Иа). Также Лагачев был педагогом кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета.

«У нас было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить». Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе», - рассказала Францукова.

Она отметила, что Лагачев был чистым, добрым и искренним человеком. Актриса добавила, что теперь его ученики и друзья пишут о «закукулено, замумулено», так как уже никто не сможет ничего исправить, «раззамочить».