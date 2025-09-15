Сябитова объяснила, почему больше не хочет замуж

Роза Сябитова призналась, что больше не выйдет замуж. Об этом она рассказала в шоу «Стереотипы». По словам свахи, связывать себя узами брака она попросту больше не хочет (Сябитова была замужем несколько раз). При этом её коллега по телепрограмме «Давай поженимся» Лариса Гузеева всё время пытается найти своей соведущей жениха.

«У Ларисы не получается меня сосватать. Я сказала: "Ларис, успокойся, замуж не пойду". Она всё время Брэдом Питом бредила, а я Джеки Чаном. Даже если сам Джеки Чан разведется и придет ко мне (это мой сексуальный символ идеального мужчины, просто-напросто), не пойду замуж и за него. У меня осталось ну, еще лет 10-15 активной жизни. Я хочу это время потратить на себя любимую. И мужчина не может сюда вписаться, и я не хочу. У меня нет ни сил, ни желания тратить свои временные и физические ресурсы», — поделилась Сябитова.

Кстати, о Джеки Чане. Оказывается, однажды у Сябитовой был шанс сделать совместное фото со своим идеалом, однако она его упустила, постеснявшись подойти, о чём теперь сильно жалеет.