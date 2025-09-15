Переезд в США и продажа курсов: как живет актер из «Кухни» Бурковский

Портал NEWS.ru опубликовал материал, посвященный актеру Андрею Бурковскому. Издание рассказало, что актер переехал в США и начал продавать курсы актерского мастерства за рубежом.

Первые годы жизни, семья и карьера

Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске, после окончания школы учился в Томском государственном университете. В студенческие годы стал лидером томской команды КВН «Максимум». Позже окончил Школу-студию МХАТ.

Среди наиболее известных работ актера - роли в сериалах и фильмах «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян», «Пушкин», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!», «Пассажиры», «Медиатор», «Мерзлая земля». Всего он снялся более чем в 40 картинах.

В 2008 году актер женился. У Бурковского и его жены Ольги двое детей - сын и дочь.

Переезд в США

Мать актера рассказывала журналистам, что он уехал в США, чтобы обучаться на факультете режиссуры. Telegram-канал SHOT отмечал, что Бурковский по-прежнему приезжает в РФ для съемок в российских проектах. NEWS.ru подчеркивает, что Бурковский не делал никаких заявлений о спецоперации.

Заработок

Издание отмечает, что помимо съемок в фильмах и сериалах Бурковский начал зарабатывать на продаже курсов актерского мастерства. SHOT сообщал, что занятия, основанные на системе Станиславского, проводились в студии в Манхэттене, обучение длилось два месяца. По данным Telegram-канала, стоимость курса из 16 занятий составляла две тысячи долларов.

Отмечалось, что в группе могло быть до 16 человек, а при максимальном количестве учеников актер мог заработать более 1,5 миллиона рублей.

Позже появилась информация, что аналогичные курсы актер организует в Лондоне, где он также играет в спектакле. По информации SHOT, в начале года Бурковский сыграл в постановке «Наш класс» на английском языке в Бруклинской музыкальной академии.