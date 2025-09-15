Полина Диброва рассказала о пережитом на Камчатке землетрясении

Полина Диброва наслаждается отдыхом на Камчатке, куда вместе с сыновьями отправилась в самом начале их учебного года. И пока дома не всё так гладко (напомним, прямо сейчас Полина и Дмитрий Дибровы находятся в процессе развода), супруга телеведущего получает удовольствие от живописных видов. Впрочем, без происшествий не обошлось и в отпуске. Диброва вместе с наследниками пережила землетрясение и рассказала об этом в личном блоге.

© Super.ru

В этот момент Полина летела смотреть на извержение вулкана. Вместе с детьми она находилась в небе, когда началось землетрясение. Кроме того, была объявлена угроза цунами, которую вскоре отменили. Диброва призналась, что ничего из перечисленного её не испугало.

«Три раза трясло, угроза цунами и извержение вулкана. Насыщенный день. Но напугать меня теперь практически невозможно», — поделилась она в личном Telegram-канале.

Кстати, для самой Полины этот визит на Камчатку — уже второй. На этот раз она решила показать красоты полуострова детям. В личном блоге она признавалась: «Я считаю, что в путешествиях дети гораздо быстрее развиваются. Они увидят живых медведей, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы».