Звездная болезнь, бездетность и слова об СВО: где сейчас Анна Чиповская

Анна Чиповская, активно снимающаяся в кино и сериалах, призналась, что испытала на себе, что такое звездная болезнь. Что происходит в жизни актрисы, разбиралось издание News.ru.

Звездная болезнь

Анна Чиповская родилась в звездной семье. Ее мама — актриса Ольга Чиповская, папа — музыкант Борис Фрумкин. Свою карьеру она начала рано и уже в подростковом возрасте хорошо зарабатывала.

По словам Чиповской, звездная болезнь настигла ее в 16 лет и стоила ей поступления в Щукинское училище.

«Когда вы до 15 лет никому не были нужны и вдруг стали резко всем нужны, у вас такое ощущение сразу про себя, что вы пуп земли. Что, конечно, не так. Но вам об этом никто не скажет», — пояснила она в шоу «Актерская студия».

Чиповская отметила, что на фоне своих успехов вела себя «вызывающе и некрасиво» во время вступительных экзаменов в Щукинское училище, забыла пройти проверку пластических данных и забыла стихотворение на конкурсе. «Мне очень справедливо дали пинка за это. Сказали: «Опомнитесь, детка». Детка опомнилась через год», — рассказала она.

Личная жизнь и СВО

В 2023 году Чиповская тайно сыграла свадьбу с актером Дмитрием Ендальцевым. Однако всего через два года фанаты обратили внимание на фотографии Анны Чиповской в компании молодого актера Никиты Григорьева. При этом на пальце актрисы не было обручального кольца.

Это спровоцировало слухи о разводе. Однако официальных сообщений по этому поводу не поступало. При этом детей у актрисы нет.

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль, если он у меня поставлен на определенный день в репертуаре. Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — говорила по этому поводу Чиповская.

Актриса также отказывается обсуждать политику, в том числе и ситуацию на Украине. Она подчеркивала в интервью в 2015 году, что и в семье эта тема под запретом.

«Говорим [с мамой] обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — отмечала она.

После начала спецоперации актриса опубликовала в социальных сетях несколько постов, в которых выступила за мир, заметив, что войны «людям не нужны» и призвав «беречь себя».

Напомним, что Чиповская окончила школу-студию МХАТ. Еще во время обучения она играла в Театре Олега Табакова и после выпуска была принята в труппу. Анна была задействована в таких постановках, как «Женитьба Белугина», «Олеся», «Волки и овцы», «Год, когда я не родился» и многих других.

В 2022 году Чиповская сообщила поклонникам о том, что покидает Театр Олега Табакова, где проработала 15 лет. Звезда подчеркнула, что решение приняла по личным причинам.